Stuttgart (ots) - Politik ist die Kunst des Möglichen, sie muss Interessen abwägen. So gesehen ist das Beharren von baden-württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) auf einer Öffnung von Kitas und Grundschulen durchaus zu verstehen. Sie hoffte auf ein Wunder, bessere Zahlen beim Infektionsgeschehen und pochte im Ringen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) auf einen Sonderstatus für die Kleinsten, die nicht Verlierer der Pandemie sein sollen. Doch am Donnerstag ist eine klare Entscheidung getroffen worden. Offenbar mit der Richtlinienkompetenz des Ministerpräsidenten. Gegen die Ministerin. Die Infektionslage ließ keine andere Entscheidung zu. Das weitere Vorgehen sollte jetzt ein runder Tisch bestimmen. Bildungspolitische Grabenkämpfe helfen in der Krise nicht weiter.



