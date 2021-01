14.01. 16:19: 295 Objekte in 5 Jahren: Er rettete sich vor der Pleite, heute besitzt er Hunderte ImmobilienEinem Immobilieninvestor gelingt ein Multimillionen-Dollar-Portfolio durch "Courthouse Step"-Geschäfte mit zwangsversteigerten Häusern.>> Artikel lesen 14.01. 13:44: Nur einmal sank das BIP stärker: Corona sorgte 2020 für eine der schwersten Rezessionen in DeutschlandDas Corona-Virus und die Maßnahmen gegen eine rasante Ausbreitung sorgten für eine der schwersten Rezessionen in Deutschland.>> Artikel lesen 14.01. 12:01: Neue Strategie bei Renault könnte dem R5 zum Comeback verhelfenRenault CEO Luca de Meo stellt am Donnerstag seine neue Strategie vor. Dabei wird auch über ein Comeback einer bekannten Marke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...