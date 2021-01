Der Jahresbeginn bringt eine größere globale Präsenz für das führende Pflegeunternehmen für Männer, das sich auf die Pflege vom Bauchnabel abwärts spezialisiert

Die boomende Pflegemarke, die nie schläft, ist wieder dabei und verschwendet im neuen Jahr keine Zeit, um zwei neue Länder in ihre internationale Liste aufzunehmen. MANSCAPED, der weltweit führende Anbieter von Pflege und Hygiene vom Bauchnabel abwärts für Männer gab heute seine Einführung in Norwegen und der Schweiz bekannt. Die Ergänzung dieser Regionen folgt einem erfolgreichen Jahr 2020 mit einer beispiellosen Ausbreitung in mehr als 30 Länder weltweit.

Die erste und führende Marke für Pflege und Hygiene vom Bauchnabel abwärts kündigt eine aufregende Expansion an.

"Unsere Aufnahme von Norwegen und der Schweiz rundet die regionale europäische Erweiterung von MANSCAPED ab, die ein wahrer Meilenstein für die Marke ist", sagte Casey Gee, Senior International Business Manager bei MANSCAPED. "Wir sind stolz darauf, unsere europäische Präsenz zu verstärken, und können es kaum erwarten, unsere Produkte in die Hände dieser neuen Gruppe von scharfsinnigen und gewandten Verbrauchern zu bekommen." Dieses Wachstum katapultiert ein aufregendes Jahr, in dem wir Kontinente durchqueren und so vielen Männern wie möglich auf globaler Ebene nur die besten Formeln und bestes Equipment anbieten.

Das in 2016 in Kalifornien geborene DTC-Unternehmen (Direct-to-Consumer) für Männerpflege entwirft und entwickelt Produkte und Equipment von höchster Qualität für die Körperpflege und Hygiene vom Bauchnabel abwärts. Der größere Zweck der Marke besteht darin, Männer voranzubringen, indem sie deren Pflegeerlebnis kultivieren und gleichzeitig das Selbstvertrauen freisetzen. Seit seiner Gründung war MANSCAPED die Veränderung für mehr als zwei Millionen Männer weltweit, die sich jetzt gepflegter und attraktiver fühlen und die besten Versionen ihrer selbst finden.

Mit einer vollständigen Produktpalette, die sowohl für unterhalb als auch oberhalb der Taille entworfen wurde, ist es schwierig, nur eine Handvoll Produkte hervorzuheben ... aber wir werden es versuchen! Das Performance Package, das neueste Luxus-Pflegeset der Marke, enthält alle wichtigen Elemente für ein veredeltes Pflegeerlebnis. Im Set sind folgende Produkte enthalten:

The Lawn Mower 3.0 Der legendäre elektrische Trimmer für das Trimmen und Pflegen vom Bauchnabel abwärts ist ein Bestseller der Marke und der Star einer raffinierten Pflegeroutine. Das präzise entwickelte Gerät ist mit einem Motor mit 7.000 U/min und QuietStroke-Technologie ausgestattet. Eine wechselbare Keramikklinge mit SkinSafe-Technologie verringert das Risiko von Kerben, Schnitten und Reizungen. Der 600mAh Lithium-Ionen-Akku und das wasserdichte ergonomische Design ermöglichen eine sichere, einfache und angenehme Trimm-Session.

The Weed Whacker Dieser revolutionäre, elektrische Ohr- und Nasenhaartrimmer ist ein technologisches Meisterwerk, das sich mit der Neugestaltung von traditionellen Geräten zur Zähmung der Nasenhaare auf maximale Leistung und Komfort konzentriert. Mit der SkinSafe-Technologie von MANSCAPED, einem hochmodernen Design, einem Motor mit 9.000 U/min und einem um 360 Grad rotierendem Doppelklingensystem ist dieser Trimmer für Ohr- und Nasenhaarentfernung einzigartig.

Crop Preserver Unsere reibungsmindernde, desodorierende Lotion für die Kronjuwelen im Schritt macht ihren Weg um die Welt, und die Menschen sind wild geworden. Die reibungsmindernde Formel ist mit kühlender Aloe Vera versetzt, die hilft, unerwünschte Gerüche von unten zu kontrollieren.

Crop Reviver Dieses innovative Toner-Spray für Deine Kronjuwelen ist ein weiterer Fanfavorit. Das erfrischende Spray erleichtert Bereiche mit hoher Reibung und lindert Reizungen nach der Rasur mit nur ein, zwei Spritzen und ist somit perfekt für Menschen mit einem aktiven Lebensstil.

Als führende DTC-Marke erleichtert MANSCAPED das Surfen und Einkaufen im Internet und bietet eine kostenlose Lieferung direkt vor Deine Haustür an. Unsere neuesten Kunden in Norwegen und der Schweiz können unter eu.manscaped.com mehr erfahren und ihre Must-have Pflegeprodukte kaufen.

Über MANSCAPED:

MANSCAPED mit Sitz in San Diego, Kalifornien, wurde 2016 gegründet und ist weltweit die führende Marke für Pflege und Hygiene von Männern unterhalb der Taille. Die Produktpalette umfasst nur die besten Geräte, Formulierungen und Zubehörteile für eine einfache, effektive und kultivierte männliche Pflege. MANSCAPED bietet den Direktversand an Verbraucher in mehr als 30 Ländern in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Großbritannien, der Europäischen Union, Norwegen und der Schweiz an. Die Einzelhandelsplatzierung umfasst Target- und Best Buy-Standorte in den USA. Weitere nationale und internationale Einzelhandelsoptionen folgen in Kürze. Weitere Informationen findest Du auf der Website oder auf Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube und Triller.

