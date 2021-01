Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Lenzing -0,82% auf 97,2, davor 13 Tage im Plus (26,61% Zuwachs von 77,4 auf 98), Linz Textil Holding -0,8% auf 248, davor 5 Tage ohne Veränderung , Rosgix-0,06% auf 2974,37, davor 4 Tage im Plus (0,66% Zuwachs von 2956,73 auf 2976,24), RBI +0,17% auf 17,36, davor 4 Tage im Minus (-3,13% Verlust von 17,89 auf 17,33), Frauenthal 0% auf 18,5, davor 3 Tage im Plus (8,82% Zuwachs von 17 auf 18,5), Kapsch TrafficCom 0% auf 15,8, davor 3 Tage im Minus (-5,39% Verlust von 16,7 auf 15,8). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Heid AG 2,32 (MA100: 2,31, xU, davor 325 Tage unter dem MA100). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Rath AG 22 (MA200: 22,52, xD, davor 41 Tage über dem MA200). ATX Folgende Veränderungen im ...

