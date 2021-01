Das Themendepot Edelmetalle konnte sich in der vergangenen Handelswoche im Zuge der wieder schwächeren Edelmetallmärkte dem Abwärtssog nicht entziehen und gab aufgrund seiner höheren Gewichtung bei Silberminen-Aktien stärker ab als der Vergleichsindex.Der DAX konnte in der ersten Handelswoche des Jahres 2,41 % zulegen und seine gute Entwicklung zum Jahresende 2020 fortsetzen. Und auch der Dow Jones notierte am Freitagabend vergangener Woche 1,61 % höher als am letzten Handelstag der Vorwoche.Gold verlor im Berichtszeitraum im Wochenvergleich 2,56 %, während Silber 3,64 % abgab. Der Platinpreis verlor mit 0,6 % am wenigsten in der Handelswoche, während Palladium 3,17 % zurückfiel. Insgesamt dürfte hier auch der explosionsartige Anstieg der Kryptowährungen Wirkung gezeigt haben, da im Zuge des Zuwachses von 24,4 % von Bitcoin allein in der vergangenen Woche einige Anlagegelder aus dem Edelmetallsektor in die Kryptowährungen geflossen sein dürften.

Den vollständigen Artikel lesen ...