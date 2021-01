(shareribs.com) Frankfurt / New York 14.01.2021 - Biotech-Aktien zeigten sich im deutschen Handel überwiegend fester. Für BioFrontera ging es dabei deutlich nach oben. An der Wall Street kann der Sektor ebenfalls zulegen. Der DAX beendete den Handelstag mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 13.988 Punkten, gestützt von Volkswagen Deutsche Bank und Deutsche Post. Infineon, SAP und Beiersdorf korrigierten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...