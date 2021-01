Die Vola sinkt am Markt weiter und fällt unter 100 Punkte. Damit bleibt der DAX sehr träge unter 14.000 Zählern. Erfahren Sie mehr im LS-X-Marktbericht mit einem Blick auf die Aktien-Bewegungen des Tages. Entspannungstag drei an der Börse Auch am Donnerstag fand der Handel im DAX keine klare Tendenz und engte sich weiter ein. Auf den mittelfristigen Chart und die Aussichten aus saisonalem Blick kamen wir bereits am Morgen zu sprechen: Es sprechen ...

