In Anbetracht der jüngsten Kursentwicklung peilt das Cable in den nächsten Wochen immer noch den Bereich von 1,3760 an, so die FX-Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Wir erwarteten, dass das GBP gestern weiter zulegen würde, aber wir waren der Ansicht, dass es "möglicherweise nicht in der Lage ist, sich über dem Höchststand ...

