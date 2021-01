Marcin Iwinski, Mitgründer von CD Projekt Red, hat sich per Video für das stark fehlerhafte Game Cyberpunk 2077 entschuldigt. Angekündigte DLC sollen vorerst auf Eis gelegt werden. Cyberpunk 2077 war das wohl am meisten erwartete Game des vergangenen Jahres, enttäuschte aufgrund der vielen Fehler - vor allem in der Konsolenversion - aber die Spielergemeinde. Dem dahinterstehenden Gamestudio CD Projekt Red droht jetzt eine Untersuchung der polnischen Wettbewerbsbehörde. Zudem haben enttäuschte Investoren Klage eingereicht. Jetzt hat sich einer der Mitgründer von CD Projekt ...

