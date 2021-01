Die Tech-Plattform von Clarity AI liefert Erkenntnisse über die sozialen und ökologischen Auswirkungen von über 30.000 Unternehmen und Organisationen

Data Science und maschinelles Lernen helfen Kunden bei der Entwicklung von Nachhaltigkeitskriterien

BlackRock kündigt Minderheitsbeteiligung in Clarity AI an

BBlackRock Inc. (NYSE: BLK) gab heute eine Minderheitsbeteiligung in Clarity AI, einer Plattform für Nachhaltigkeitsanalysen und Data Science, bekannt. Das Unternehmen investiert nach wie vor in die Bereitstellung von Analysen und Software für nachhaltige Investitionen für Kunden. BlackRock integriert KI-Kompetenzen von Clarity bei Aladdin, dem End-to-End-Betriebssystem von BlackRock für Anlageexperten.

Clarity AI nutzt Big Data und maschinelles Lernen, um umsetzbare Erkenntnisse über Nachhaltigkeit und Auswirkungen zu gewinnen und diese auf ein einzigartig breites Spektrum von Unternehmen, Ländern und lokalen Regierungen auszuweiten. Die firmeneigene Technologie und die Data-Science-Fähigkeiten in den Bereichen Umwelt und soziale Auswirkungen analysieren mehr als 30.000 Unternehmen in fast 200 Ländern. Clarity AI unterstützt zudem das regulatorische und Kunden-Reporting, um Investoren bei der Erfüllung der neuen Offenlegungspflichten im Bereich Nachhaltigkeit zu helfen.

"Investoren sind sich einig, dass Nachhaltigkeit eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung unmittelbarer und zukünftiger Risiken spielt. Bessere Daten sind die Grundlage dafür", so Mary-Catherine Lader, Head of Aladdin Sustainability bei BlackRock. "Da BlackRock Nachhaltigkeit zum Standard für Anlagen macht, sind wir bestrebt, die Standards für ESG-Daten und -Technologie zu erhöhen. Wir investieren in Aladdin in neue Analysen und Software und integrieren darüber hinaus Funktionen von strategischen Partnern wie Clarity AI, damit Kunden die sozialen und ökologischen Auswirkungen und Risiken ihrer Investitionen verstehen können. Im Rahmen der Kompetenzen von Clarity AI kommt maschinelles Lernen zum Einsatz, um Aladdin-Kunden dabei zu unterstützen, ein breiteres Spektrum von Unternehmen zu analysieren, ihre Offenlegungspflichten zu erfüllen und nachhaltigere Portfolios aufzubauen."

"Die Investition von BlackRock in Clarity AI sowie die Integration unserer Kompetenzen und umfassenden ESG-, Nachhaltigkeits- und Impact-Daten in die Aladdin-Plattform von BlackRock wird transformativ sein und Clarity AI-Daten und -Analysen für mehr der größten und bedeutendsten Investoren der Welt zugänglich machen", so Rebeca Minguela, Founder und CEO von Clarity AI. "Die strategische Partnerschaft mit BlackRock spiegelt die wachsende Nachfrage nach unserem innovativen Ansatz wider, der Investoren hilft, die Auswirkungen von Unternehmen auf unsere Gesellschaft und unseren Planeten zu bewerten."

Die Nachfrage nach nachhaltigem Investieren hat sich im Jahr 2020 rasant beschleunigt. Globale Anleger in Publikumsfonds und ETFs investierten in den 12 Monaten bis November 2020 326 Mrd. US-Dollar in nachhaltige Anlagen, ein Anstieg von 97 gegenüber dem Vorjahreszeitraum1. Darüber hinaus zeigt eine aktuelle Umfrage2 unter globalen Investoren, dass sich ihre Allokationen in ESG-Strategien bis 2025 voraussichtlich verdoppeln werden. Im Rahmen der Umfrage2 nannten 53 der Befragten Bedenken hinsichtlich "schlechte Qualität oder Verfügbarkeit von ESG-Daten und -Analysen" als größtes Hindernis für die Einführung von nachhaltigen Anlagen. Da immer mehr Anleger nach Möglichkeiten suchen, die sozialen und ökologischen Auswirkungen ihrer Anlagen zu bewerten, wird der Bedarf an verbesserten ESG-Daten und Analysen bei einzelnen Anlagen und in ganzen Portfolios weiter steigen.

Clarity AI stützt sich auf den bestehenden Nachhaltigkeitsdatensatz in der Aladdin-Plattform mit zusätzlichen zukunftsorientierten Nachhaltigkeitsanalysen und -modellen, die aus Daten über Unternehmen generiert werden. Diese Erkenntnisse ergänzen die traditionellen ESG-Angaben von Unternehmen.

Die Investition stellt den jüngsten Schritt von BlackRocks Aladdin-Plattform dar, da das Unternehmen weiterhin in seine Nachhaltigkeitskompetenzen investiert. Im vergangenen Jahr wurden 1.200 Nachhaltigkeitsparameter hinzugefügt sowie Datenpartnerschaften gegründet, um Investoren dabei zu unterstützen, ESG- und physische Klimarisiken und -chancen zu verstehen.

Darüber hinaus hat BlackRock vor kurzem Aladdin Climate vorgestellt, das Anlegern dabei unterstützt, Klimarisiken zu verstehen und entsprechend zu handeln. Es ist die erste Softwareanwendung, die Investoren Messungen sowohl des physischen Risikos des Klimawandels als auch des Übergangsrisikos zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft auf Portfolios bietet.

BlackRock schließt sich damit bestehenden Investoren an, darunter die Deutsche Börse, Kibo Ventures, Mundi Ventures, Seaya Ventures und Founders Fund.

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekanntgegeben.

Über BlackRock

Das Ziel von BlackRock ist es, mehr Menschen zu finanziellem Wohlstand zu verhelfen. Als Treuhänder für Investoren und führender Anbieter von Finanztechnologie helfen wir Millionen von Menschen, Kapital zu bilden, das ihnen ein Leben lang dient, indem wir Investieren einfacher und erschwinglicher machen. Für weitere Informationen über BlackRock besuchen Sie bitte www.blackrock.com/corporate

Über Aladdin

Aladdin ist die End-to-End-Plattform von BlackRock für Anlageverwaltung und Transaktionen, die von institutionellen Anlegern wie Vermögensverwaltern, Pensionsfonds, Versicherern und Corporate Treasurern genutzt wird. Sie kombiniert hochentwickelte Risikoanalysen mit umfassenden Portfoliomanagement-, Handels- und Transaktions-Tools auf einer einzigen, einheitlichen Plattform. Die zudem auf Vermögensverwalter zugeschnittene Aladdin-Plattform bietet eine gemeinsame Sprache für das gesamte Anlagespektrum und ermöglicht eine Kultur der Risikotransparenz unter den Benutzern.

Über Clarity AI

Clarity AI ist eine globale Data-Science- und Technologieplattform, die maschinelles Lernen und Big Data nutzt, um ökologische und soziale Daten bereitzustellen, mit denen Investoren die Auswirkungen ihrer Portfolios messen können. Die Plattform von Clarity AI analysiert mehr als 30.000 Unternehmen, 200.000 Fonds sowie 400 Länder und lokale Regierungen. Sie stellt Daten, Analysen und Softwareanwendungen für Anlage- und Unternehmensresearch sowie Reporting bereit. Clarity AI wurde 2017 gegründet und hat Niederlassungen in den USA, Großbritannien und Spanien und verfügt über ein Kundennetzwerk mit einem verwalteten Vermögen von über 10 Billionen US-Dollar. Das Team von Clarity AI ist auf Technologie, Nachhaltigkeit und Forschung spezialisiert und verfügt über kollektive Erfahrungen von führenden Organisationen, Unternehmen und Forschungseinrichtungen wie der NASA, der Weltbank, Google, McKinsey Company, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Harvard, M.I.T. und anderen. Weitere Informationen zu Clarity AI finden Sie unter www.clarity.ai

1 Simfund, Broadridge, GBI. Daten ab November 2020. Geschlossene Fonds, FoFs ausgeschlossen; Geldmarktfonds enthalten.

2 BlackRock 2020 Global Sustainable Investing Survey, die Antworten von 425 Kunden in 27 Ländern enthält, welche ein geschätztes verwaltetes Vermögen von 25 Billionen US-Dollar repräsentieren: https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-sustainability-survey.pdf

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210114006016/de/

