Berlin - Unmittelbar vor dem Start des CDU-Wahlparteitags liegt Friedrich Merz laut ZDF-Politbarometer bei den Anhängern der Union vorn. Demnach sagen 37 Prozent der CDU/CSU-Wähler, dass Merz die CDU am ehesten erfolgreich in die Zukunft führen könne.



Von Norbert Röttgen sagen das lediglich 26 Prozent der Unionsanhänger, Armin Laschet liegt mit 25 Prozent sogar unter den drei Kandidaten hinten. Bei allen Bürgern liegen Merz und Laschet mit je 28 Prozent gleichauf, hier ist Röttgen mit 24 Prozent hinten. In der parteiübergreifenden Kanzlerfrage ist CSU-Chef Markus Söder mit einer Zustimmung von 54 Prozent unter allen Wahlberechtigten in Deutschland weiter mit Abstand vorne, gefolgt von Olaf Scholz (45 Prozent) und Jens Spahn (32 Prozent). Spahn hat allerdings mit 59 Prozent gleichzeitig auch eine für die vorderen Plätze auffallend hohe Ablehnungsquote.



Auf den weiteren Plätzen folgen Norbert Röttgen und Friedrich Merz mit jeweils 29 Prozent Zustimmung, Robert Habeck und Armin Laschet mit je 28 Prozent und Annalena Baerbock mit 22 Prozent.

