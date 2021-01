Dem DAX scheint am Freitag unterhalb der runden Marke von 14.000 Punkten erneut die Puste auszugehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit minus 0,7 Prozent auf 13.896 Punkte. Am Vortag war er zeitweise über die 14.000er-Marke geklettert, letztlich aber mit moderatem Plus etwas darunter geblieben.Im Kampf gegen die Corona-Pandemie und die Wirtschaftskrise in den USA will der künftige Präsident Joe Biden wie erwartet ein neues billionenschweres Konjunkturpaket ...

Den vollständigen Artikel lesen ...