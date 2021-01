Auch gestern sahen wir keinen nachhaltigen Durchbruch an der 14.000er-Region im DAX. Der DAX taumelt Richtung Wochenende seitwärts mit Abwärtstendenzen in der heutigen Vorbörse. Versuche an der 14.000er-Marke Über die ganze Woche hinweg war die 14.000 ein wichtiges Thema im Chartbild des DAX. Gestern kam es zu einer Eroberung, welche ein objektives Kaufsignal darstellte. Jedoch fehlte hier das Momentum, um weitere Kursgewinne zu generieren. Das mag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...