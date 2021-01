Westwing - bereinigtes EBITDA in 2020 am oberen Ende der Prognose von EUR 37-48 Mio erwartet ASMALLWORLD wird Mitglied der Marriott International STARS und Luminous Preferred-Travel-Agency-Programme Corestate erwirbt Aggregate Financial Services und beruft deren Gründer in den Vorstand - Kapitalerhöhung Daimler muss wegen des globalen Chip-Engpasses ab kommender Woche die Fertigung im Werk Bremen drosseln General Electric verklagt Siemens Energy wegen unfairer Wettbewerbspraktiken Nordex Group erhält im Geschäftsjahr 2020 erneut Aufträge über 6 GW Wegen Lieferschwierigkeiten von Halbleiter-Herstellern drosselt Audi ab kommender Woche die Produktion SAP mit versöhnlichem Jahresschluss - Ausblick im Rahmen der Erwartungen Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG ...

