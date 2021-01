DJ Laschet legt Wahlziel für Union fest: 35 plus X

BERLIN (Dow Jones)--Vor Beginn des CDU-Bundesparteitags hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) das Wahlziel für die Union festgelegt. "Wir liegen derzeit bei 35 Prozent plus X. Wenn wir Kurs halten, können wir das Ergebnis auch bei der nächsten Bundestagswahl erreichen", sagte Laschet dem Handelsblatt. Das derzeitige gute Ergebnis in den Umfragen sei auch der hohen Wertschätzung zu verdanken, die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) genieße, sagte Laschet, der am Samstag CDU-Vorsitzender im Wettbewerb mit Friedrich Merz und Norbert Röttgen werden will.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans appellierte unterdessen an seine Partei und die drei Kandidaten, auch nach dem Parteitag einen fairen Umgang miteinander zu wahren. "Es ist wichtig, dass wir als CDU nach der Wahl geschlossen sind und uns hinter dem neuen Parteivorsitzenden versammeln - egal wer von den drei Bewerbern am Ende das Rennen macht", sagte er der Rheinischen Post.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak erklärte im ZDF-Morgenmagazin, für den ersten digitalen Parteitag seien umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden. Einen Angriff durch Kriminelle könne man natürlich nicht komplett ausschließen. Im Deutschlandfunk ergänzte er, die Partei habe drei sehr gute Bewerber. Auf die Frage, warum sich nur katholische Männer um den Vorsitz bewerben, sagte Ziemiak, die CDU sei "sehr bunt". Die Partei sei in jüngster Vergangenheit jünger geworden, weiblicher und habe auch viele Gesichert mit Migrationshintergrund.

January 15, 2021

