Linz (www.anleihencheck.de) - Der Präsidentenwechsel in den USA, die Regierungskrise in Italien und das tägliche Schlagwort Corona sind Unsicherheitsfaktoren, die den CHF in der Vergangenheit festigten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Aktuelle Kurswerte von EUR/CHF würden aber seit einem Monat eine Seitwärtsbewegung zwischen 1,0740 bis 1,0885 zeigen. Die Ursache sei schnell gefunden, denn die Schweizer Notenbank SNB verhindere mittels Interventionen, dass der CHF wieder in die Nähe der kritischen Marke 1,0500 gelange. Dafür müsse sie CHF gegen Fremdwährungen verkaufen und nehme dafür eine starke Ausweitung der Bilanzsumme in Kauf. Im letzten Jahr sei diese von 845 Mrd. CHF auf 980 Mrd. CHF angewachsen. Der größte Bilanzposten sei mit über 90% der Fremdwährungsanteil. Die stärkste Gewichtung hätten EUR und USD mit jeweils rund 40%. ...

