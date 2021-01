Berlin (ots) - Die Corona-Krise hat Fluggesellschaften und Flughäfen in besonderem Maße getroffen. Trotzdem bleibt der Flugverkehr für eine Exportnation wie Deutschland auch in Zeiten einer Pandemie von zentraler Bedeutung, da insbesondere der Frachtverkehr bei der Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs bis hin zum Transport und der Verteilung der Impfstoffe eine Schlüsselrolle spielt. Daher ist es essenziell, die Mitarbeiter von Flughäfen und Fluggesellschaften, aber auch zukünftig Passagiere, durch engmaschige Tests bestmöglich vor einer Ansteckung zu schützen. Dies wird umso wichtiger, sobald sich der Flugverkehr normalisiert und auch der Personenverkehr wieder zunimmt.Der auf das Gesundheitswesen spezialisierte HR-Dienstleister doctari bietet Unterstützung sowohl beim Aufbau wie auch beim Betrieb von Testzentren für Fluggesellschaften aber auch für Unternehmen anderer Branchen an. Ziel ist es, das Personal und/oder Kunden engmaschig zu testen, um so die Eindämmung unkontrollierter Ansteckungen zu gewährleisten und Voraussetzungen für eine problemlose Einreise in Deutschland und anderen Ländern zu schaffen. Bei Airlines werden zunächst die Piloten, bei Bedarf weitere Berufsgruppen, die im Flugverkehr der Airline mitwirken, regelmäßig auf Covid-19 getestet.doctari ist seit nunmehr 12 Jahren als HR-Dienstleister im Gesundheitswesen aktiv, kooperiert mit tausenden medizinischen Einrichtungen sowie hochqualifizierten medizinischen Fachkräften und ist daher ein attraktiver Partner für den Betrieb von firmeneigenen Testzentren. Mit seinem großen Pool an hochqualifizierten Mitarbeitern unterstützt doctari diverse Träger dabei, effizient und professionell Testzentren deutschlandweit einzurichten, personell auszustatten und zu betreiben.Fluggesellschaften, Airports, aber auch alle anderen Wirtschaftsbereiche, in denen ein exponiertes Ansteckungsrisiko für Mitarbeiter und Kunden besteht, können damit kurzfristig Testkapazitäten aufbauen und betreiben. Regelmäßige Tests werden mittelfristig trotz der laufenden Impfkampagne unersetzlich bleiben, da viele Berufsgruppen erst spät oder gar nicht für priorisierte Impfungen vorgesehen sind. doctari-CEO Sang-Woo Pai: "Wir bieten und leisten damit einen essenziellen Beitrag zur Eindämmung von Covid-19 - und das in allen Bereichen der Pandemiebekämpfung: bei den Impfungen, auf den Intensiv- und Covid-Stationen und nun auch bei den weiterhin notwendigen Massentests."Über doctariMit einem Netzwerk von über 25.000 Ärztinnen, Ärzten und Pflegekräften sowie rund 5.000 medizinischen Einrichtungen ist doctari Deutschlands führender Personaldienstleister im Gesundheitswesen. Seit 2008 löst doctari Personalengpässe mit hochqualifiziertem medizinischem Personal aller Fachrichtungen. Das Unternehmen steht für persönliche Betreuung in Kombination mit digitalen Plattformlösungen. doctari's Services und Lösungen entlasten das Gesundheitssystem und leisten einen Beitrag zur nachhaltigen Verbesserung der medizinischen Versorgung.Pressekontakt:Doctari GmbHStefanie DimpkerFrankfurter Allee 31a, 10247 BerlinTelefon: +49 30 209695-157presse@doctari.dewww.doctari.deOriginal-Content von: doctari, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146726/4812941