DJ Neupositionierung und Internationalisierung der Plattform "Gebrauchtmaschinen.de" mit umfangreichen neuen Services - Gebrauchtmaschinen-Börse neu gedacht

Würzburg (pts011/15.01.2021/10:30) - Online-Börsen befinden sich im Aufschwung und werden durch Corona noch zusätzlich beflügelt. Dies gilt gerade für B2B-Plattformen, die auf neue Nutzerbedürfnisse sowie Marktveränderungen eingehen. Grund genug für die Vogel Communications Group, die seit 1894 in Print sowie seit 2005 digital bestehende Gebrauchtmaschinen-Börse neu zu denken, die bisher vom Fachmedium "MM Maschinenmarkt" betrieben wurde.

Umfangreiche zusätzliche Funktionalitäten, ein neuer Markenname sowie ein neues Logo und Design: Ein Blick auf https://www.gebrauchtmaschinen.de bzw. https://www.used-machines.com lässt schnell erkennen, dass das Projektteam mehr als nur einen optischen Relaunch vollzogen hat.

Eine zentrale Veränderung: "Gebrauchtmaschinen.de" wird künftig als eigene Marke positioniert, losgelöst von "MM Maschinenmarkt". Damit verbunden ist auch die Öffnung für weitere Maschinenkategorien außerhalb der Metallbearbeitung sowie eine Einbindung weiterer Industrie-Fachmedien aus dem Hause Vogel. Beibehalten wurden dagegen die Grundfunktionen - das Herzstück - der Seite: Maschinen und Auktionstermine inserieren, suchen und anfragen. Als Teil der Vogel Communications Group nutzt "Gebrauchtmaschinen.de" die Vorteile des internationalen Fachmedien-Netzwerkes und stellt somit eine hohe Reichweite sowie Seriosität der Anbieter und Nachfrager sicher.

Zugleich können die Nutzer auf eine ganze Reihe verbesserter und neuer Funktionen sowie Services zurückgreifen, etwa eine optimierte Suche, Merk- und Sortierfunktionen, individuelle Suchaufträge und Alerts sowie eine neu geschaffene Dienstleisterdatenbank. Für die Anforderungen von Gebrauchtmaschinenhändlern, Auktionatoren und Industrieunternehmen wurden die bestehenden Angebote ebenfalls verbessert bzw. neu entwickelt.

"Der Bedarf steigt, das spüren wir deutlich", so Chief Product Officer Ingo Mahl: "Ob Händlerdatenbank, Dienstleisterübersicht, Blogbeiträge oder Inserate - mit der Repositionierung unserer Gebrauchtmaschinen-Börse und der neu aufgesetzten Plattform stellen wir die Bedürfnisse der Nutzer klar in den Mittelpunkt und bieten umfassende Informationen und Services rund um Gebrauchtmaschinen."

Geplant ist zudem eine stärkere Internationalisierung: Der Start erfolgt mit einer deutschen sowie einer englischen Plattform - mit der Option, künftig weitere Sprachvarianten anzubieten.

Sie finden die beiden Plattformen unter: https://www.gebrauchtmaschinen.de bzw. https://www.used-machines.com

Vogel Communications Group http://vogel.de ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Angebote der Gruppe reichen von Fachmedien, Corporate Publishing, Social-Media-Services, PR, Messedienstleistungen, Netzwerken und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights sowie einem hauseigenen Kongresszentrum. Die Publishingbereiche führen 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportale, 100+ Business-Events sowie zahlreiche mobile Angebote und internationale Aktivitäten. Die Print- und Digital-Medien eröffnen den Zugang in 14 Branchen in den fünf Wirtschaftsfeldern Industrie, Automobil, Informationstechnologie, Recht/Wirtschaft/Steuern und B2B-Kommunikation.

