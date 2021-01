München (ots) - Dr. Michael Henninger (55) übernimmt ab dem 15. Januar 2021 die Geschäftsführung der ADAC Compliance Service GmbH. Er tritt die Nachfolge der im vergangenen Jahr verstorbenen Monika Hornik an



Der studierte Jurist Michael Henninger hat als verantwortlicher Leiter den Bereich Compliance für die Linde AG aufgebaut. Zudem verantwortete er in den vergangenen Jahren bei Linde als Leiter Recht den Geschäftsbereich "Healthcare". Aus diesen Erfahrungen verfügt der gebürtige Lindauer Henninger über eine ausgewiesene Expertise im Compliance-, Risiko- und Rechtsmanagement. In seiner neuen Funktion wird Michael Henninger das Compliance Management System für den ADAC weiter vorantreiben und die verschiedenen Einheiten im ADAC Verbund dahingehend beraten und unterstützen.



