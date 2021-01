Frankfurt am Main (ots) - Geförderte Athlet:innen erhalten nach und nach die revolutionäre Schutzmaske / Drei Euro pro verkaufter Aktionsmaske für die Deutsche SporthilfeDie Deutsche Sporthilfe und der Maskenhersteller 5log haben sich für eine gemeinsame Aktion zusammengetan: Unter dem Motto safesports werden Sporthilfe-geförderte Athlet:innen nach und nach mit den revolutionären Mund-Nasen-Schutzmasken des Unternehmens ausgestattet, die 99,9 Prozent der Corona-Viren unschädlich machen können. Zusätzlich fließen pro verkaufter Sporthilfe-Aktionsmaske jeweils drei Euro in die Förderung der besten deutschen Nachwuchs- und Spitzenathlet:innen.Gesichter der gemeinsamen Benefizaktion sind der Weltmeister im Einer-Rudern Oliver Zeidler und die 800-Meter-Läuferin Christina Hering. Neben der Sporthilfe stattet 5log unter anderem bereits die Deutsche Tourenwagen Meisterschaft und den FC Bayern Basketball als Partner aus.Die Sporthilfe-Aktionsmaske von 5log soll ein Beitrag für eine baldige Rückkehr zur Normalität im Sport sein, der durch die Pandemie seit Monaten ausgebremst wird. Während die meisten Mund-Nasen-Schutzmasken präventiver Natur sind, verwendet 5log die patentierte Livinguard-Technologie aus der Schweiz, bei der die waschbaren und bis zu sieben Monate wiederverwendbaren Masken Viren, Bakterien und Pilze inaktivieren und so die Verbreitung des Corona-Virus verhindern können. Einer Untersuchung der Freien Universität Berlin mit der RWTH Aachen zufolge können die selbstdesinfizierenden Masken Corona-Virus-Partikel um 99,9 Prozent reduzieren.Zur Aktionsseite: https://5log.de/pages/safesportsPressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeFabian MüllerOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 069/67803 - 514Fax: 069/67803 - 599E-Mail: fabian.mueller@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Stiftung Deutsche Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/4813065