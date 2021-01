München (ots) - Sieben Klubs sind mindestens im aktuellen Abstiegskampf verwickelt, der 1. FC Magdeburg als Vorletzter ganz bestimmt. Viel Hoffnung hatten die FCM-Verantwortlichen mit 3 neuen Offensiv-Kräften in den Jahresstart gesetzt. Die Bilanz, ernüchternd: 2 Tore geschossen, ein Punkt Ausbeute. "Die Situation ist auf jeden Fall prekär, da gibt es auch nichts schön zu reden", sagt Sportdirektor Otmar Schork vor dem Samstagspiel in Unterhaching (Tabellenfünfzehnter) bei MagentaSport. Trainer Thomas Hoßmang hat dennoch Schorks Vertrauen, wenn er rhetorisch gekonnt platziert: "Wollen wir immer nur auswechseln, auswechseln? Oder wollen wir sagen: wir schaffen das gemeinsam?" Andererseits sagt Schork über den Trainerjob auch: "Es geht auf ihn zurück", wenn es sportlich nicht laufe: Und: Es gebe "definitiv kein Ultimatum" für Hoßmang.Wintereinbruch in Saarbrücken, Corona-Infekt bei Dresdens Trainer Kauczinski, Spielausfall für Dynamo: 2 Partien wurden für den 19. Spieltag abgesagt. Heute startet die 3. Liga mit der Partie Köln gegen Türkgücü ab 18.30 Uhr. Spannend am Samstag ab 13.45 Uhr - der Tabellen-Keller: Lautern muss am Samstag beim bockstarken Aufsteiger Verl ran, Magdeburg in Haching, Lübeck gegen Rostock. Und am Sonntag der "Keller-Gipfel": Duisburg gegen Meppen (ab 13.45 Uhr). Das Topspiel läuft am Montag: TSV 1860 München im Derby und Spitzenduell gegen Ingolstadt (ab 18.45 Uhr) - MagentaSport zeigt alle Spiele der 3. Liga live."Alle Klubs müssen höllisch aufpassen", konstatierte MagentaSport Rudi Bommer in seiner Saisonvorschau. "Noch mehr als in der letzten Saison", sagt Bommer, obwohl die schon extrem gewesen sei. Das gilt besonders im Abstiegskampf. Da steckt Magdeburg mittendrin. Auch weil der "Spagat zwischen Defensive und Offensive nicht funktioniert", sagt Otmar Schork im Video-Podcast von MagentaSport. "Natürlich ist klar, dass uns die Ergebnisse fehlen. Eine Unruhe ist definitiv da.""Unruhe ist definitiv da"Gegner Unterhaching gehört auch zu gefährdeten Klubs - 20 Punkte, Tabellenfünfzehnter, gegen Verl einen sicheren Sieg in knapp 5 Minuten weggeschmissen. "Grob fahrlässig" nannte Trainer Arie van Lent das Defensiv-Verhalten nach der 3:1-Führung und der 3:4-Pleite.Verl hat mehr als doppelt so viele Tore wie Lautern geschossenAufgemerkt: Aufsteiger Verl ist mittlerweile der Schrecken der 3. Liga - Super-Moral, abgezockt, Kampf bis zum Umfallen, erfolgreich, sehr torgefährlich: 33 Tore in 17 Spielen, zweitbeste Offensive nach dem TSV 1860 München. Zum Vergleich: Gegner Kaiserslautern hat aus 18 Partien mit 16 Treffern nicht mal die Hälfte geschafft. Trainer Saibene kritisiert seit seinem Amtsantritt Anfang Oktober das Spiel in die Spitze, "die letzten 30 Meter." Im Samstag-Duell SC Verl gegen Lautern ist das Duell des Tabellen-Sechsten gegen den -Sechzehnten - und Verl ist der Favorit.Die 3. Liga LIVE bei MagentaSport - der 19. SpieltagFreitag, 15.01.2021Ab 18.30 Uhr: Viktoria Köln - Türkgücü MünchenSamstag, 16.01.2021Live als Einzelspiel oder in der Konferenz ab 13.45 Uhr: Spvgg. Unterhaching - 1. FC Magdeburg, Hallescher FC - FC Bayern 2, SC Verl - 1. FC Kaiserslautern, VfB Lübeck - Hansa RostockSonntag, 17.01.2021Ab 12.45 Uhr: KFC Uerdingen - Waldhof MannheimAb 13.45 Uhr: MSV Duisburg - SV MeppenMontag, 18.01.2021Ab 18.45 Uhr: TSV 1860 München - FC IngolstadtPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/4813164