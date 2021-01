DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Martin-Luther-King-Tag geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.21 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 3.784,25 -0,34% +1,43% Euro-Stoxx-50 3.609,23 -0,88% +1,59% Stoxx-50 3.189,09 -0,58% +2,60% DAX 13.849,57 -0,99% +0,95% FTSE 6.741,20 -0,89% +5,29% CAC 5.614,89 -1,17% +1,14% Nikkei-225 28.519,18 -0,62% +3,92% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 177,71% -0,13

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,94 53,57 -1,2% -0,63 +9,1% Brent/ICE 55,42 56,42 -1,8% -1,00 +7,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.847,35 1.846,10 +0,1% +1,25 -2,7% Silber (Spot) 25,24 25,58 -1,3% -0,34 -4,4% Platin (Spot) 1.094,75 1.120,40 -2,3% -25,65 +2,3% Kupfer-Future 3,63 3,67 -1,0% -0,04 +3,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

Sorgen vor Steuererhöhungen in den USA dürften am Freitag die Wall Street etwas drücken. Das vom künftigen US-Präsidenten Joe Biden angekündigte Corona-Hilfspaket im Volumen von 1,9 Billionen Dollar löst damit keine Euphorie unter Aktieninvestoren aus. Stattdessen fragen Anleger, wer die Rechnung im Anschluss begleichen wird. Andererseits zeigt der Arbeitsmarkt Zeichen der Schwäche und damit die Notwendigkeit staatlicher Unterstützung. Am Vortag hatten Daten die höchste Steigerung bei den wöchentlichen Anträgen auf Arbeitslosenunterstützung in den USA seit Beginn der Pandemie im März 2020 offenbart. Damit werde auch die Erwartung einer scharfen Wirtschaftserholung in Zweifel gezogen, heißt es. Wie es um die Verfassung der US-Konjunktur bestellt ist, könnten wichtige Daten belegen, die im Tagesverlauf anstehen.

Progress Software verlieren vorbörslich 0,5 Prozent. Das Unternehmen kehrte zwar in die Gewinnzone zurück, allerdings war im Vorjahr eine Abschreibung vorgenommen worden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 4Q

13:50 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 4Q

14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 4Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Kion Group AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Empire State Manufacturing Index Januar PROGNOSE: 6,0 zuvor: 4,9 14:30 Einzelhandelsumsatz Dezember PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: -1,1% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: -0,9% gg Vm 14:30 Erzeugerpreise Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 73,7% zuvor: 73,3% 16:00 Lagerbestände November PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Januar (1. Umfrage) PROGNOSE: 79,4 zuvor: 80,7

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nachdem der DAX in den vergangenen Tagen die Chance nicht genutzt hatte, oberhalb der 14.000er-Marke aus dem Handel zu gehen, nimmt die Abgabebereitschaft der Investoren mit Blick auf das Wochenende und dem damit verbundenen Schlagzeilenrisiko zu. Die grassierende aggressive Covid-19-Mutation in Europa belastet genauso wie die sich ausweitenden Lockdowns. Angeblich plant die Bundesregierung nicht nur eine Verlängerung des Lockdowns bis Ende März, sondern darüber hinaus weitere Verschärfungen. Mit Blick auf das geplante Stimulusprogramm des künftigen US-Präsidenten Joe Biden dürften die Börsen zunächst die Reaktion an Wall Street abwarten. Vieles dürfte aber bereits eingepreist sein. Grundsätzlich für Erleichterung an den Aktienmärkten sorgt das klare Bekenntnis von Fed-Chef Jerome Powell zur lockeren Geldpolitik. SAP gewinnen nach Zahlenausweis 0,6 Prozent. Berenberg spricht von Quartalszahlen, die über den Marktschätzungen ausgefallen seien. Gut kommt auch der Zwischenbericht von Software-Hersteller Aveva Group (plus 5,5 Prozent) im Handel an. Für kräftige Kursgewinne sorgt auch der bessere Zwischenbericht des französischen Autozulieferers Valeo. Die Aktien legen 1,6 Prozent zu. Carrefour fallen um weitere 4,4 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit auf eine Übernahme durch Couche-Tard aus Kanada wird zunehmend unwahrscheinlich. Für Siemens Energy geht es um knapp 6 Prozent nach unten. Laut Reuters sei eine Klage durch GE eingereicht worden, die Siemens Energy die Nutzung von GE-Geschäftsgeheimnissen vorwerfe. Varta fallen um 6 Prozent. Samsung und LG könnten bei Kopfhörern eine Eigenfertigung aufbauen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:29 Uhr Do, 17:30h % YTD EUR/USD 1,2116 -0,31% 1,2146 1,2148 -0,8% EUR/JPY 125,70 -0,37% 125,90 125,94 -0,3% EUR/CHF 1,0764 -0,29% 1,0780 1,0783 -0,4% EUR/GBP 0,8896 +0,20% 0,8885 0,8872 -0,4% USD/JPY 103,72 -0,09% 103,67 103,67 +0,4% GBP/USD 1,3619 -0,51% 1,3670 1,3692 -0,3% USD/CNH (Offshore) 6,4786 +0,20% 6,4651 6,4700 -0,4% Bitcoin BTC/USD 37.851,50 -2,61% 38.344,75 39.694,50 +30,3%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende haben an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien für Abgaben gesorgt. Dazu kamen negative Vorgaben aus den USA. Für eine Enttäuschung hatten auch die wöchentlichen US-Erstanträge gesorgt. Fed-Präsident Jerome Powell sieht noch einen langen Weg für die USA, bis das Land wieder einen robusten Arbeitsmarkt aufweisen wird. Das vom künftigen US-Präsidenten Joe Biden angekündigte Corona-Hilfspaket wurde von den Investoren dagegen positiv gesehen - doch gab es leichte Zweifel, ob dieses auch die Zustimmung im Senat finden wird. Am kräftigsten fiel das Minus in Seoul aus. Hier habe es Gewinnmitnahmen auf breiter Front gegeben, hieß es. So ging es für die Aktien von Samsung Electronics um 1,9 Prozent abwärts, für SK Hynix stand ein Minus von 2,3 Prozent zu Buche, Kia Motors verloren 3,7 Prozent und die Aktien des Schiffbauers Hyundai Mipo Dockyard fielen um 4,0 Prozent. In Tokio bewegte sich der Markt zwischen dem positiv gesehenen neuen US-Hilfspaket und der weiter herrschenden Corona-Pandemie. Zuletzt wurde der Notstand auf sieben weitere Präfekturen ausgeweitet. Mit Abgaben zeigten sich vor allem die Autowerte. Händler verwiesen auf Zweifel, ob sich die konjunkturelle Erholung so schnell einstellen werde. Toyota verloren 1,7 Prozent. Das Unternehmen muss in den USA eine Strafe von 180 Millionen US-Dollar zahlen. Canon stiegen 8,4 Prozent. Das Unternehmen hat den Ausblick angehoben. In Schanghai tat sich nicht viel, der HSI zeigte sich im späten Handel im Plus. Stützend wirkten hier die erneuten Gewinne bei Tencent und Alibaba, die um weitere 2,1 bzw. 2,6 Prozent zulegten. Laut einem Bericht plant die US-Regierung nicht mehr, die beiden Unternehmen auf eine Verbotsliste zu setzen. Auf diese wurde jedoch Xiaomi gesetzt. Die Aktien brachen um 9,8 Prozent ein.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt steigen leicht an. Es belasten die Diskussionen um umfangreichere Lockdowns wegen der um sich greifenden aggressiveren Covid-19-Mutation. Im Hintergrund schwelt auch die Regierungskrise in Italien. Bislang gehen Analysten allerdings davon aus, dass Neuwahlen verhindert werden können. Bei einer Zunahme der politischen Unsicherheiten dürfte diese aber das Sentiment für Credits belasten, insbesondere für Bankenanleihen. Übergeordnet bleibt das Umfeld aber günstig. Das geplante Stimulusprogramm des künftigen US-Präsidenten Joe Biden sieht vor, die im Dezember beschlossenen 900 Milliarden Dollar um weitere 1,9 Billionen Dollar aufzustocken. Daneben hat sich Fed-Präsident Jerome Powell zur lockeren Geldpolitik der US-Notenbank bekannt. Er dämpfte am Vorabend die Befürchtung, ein Zurückfahren der Anleihekäufe könnte angesichts der massiven Neuverschuldung der USA durch Stimuluspakete demnächst anstehen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BMW nach Rekordabsatz im Schlussquartal zuversichtlich für 2021

BMW blickt nach einem Rekordabsatz im vierten Quartal relativ optimistisch auf das neue Jahr. "Wir blicken mit Zuversicht auf das Jahr 2021 und wollen dank der starken Nachfrage nach unserem jungen Produktportfolio wieder profitabel wachsen", sagte Vertriebsvorstand Pieter Nota laut Mitteilung des Premiumautoherstellers. Der Absatz der elektrifizierten Fahrzeuge, also Hybride und vollelektrische Autos, soll um mehr als die Hälfte steigen. Den Absatz der vollelektrischen Wagen soll verdoppelt werden.

Siemens Gamesa beliefert 117-Megawatt-Windpark in Vietnam

Siemens Gamesa hat in Vietnam einen Auftrag zur Lieferung von 29 großen Windrädern mit 117 Megawatt Gesamtleistung bekommen. Auftraggeber für den von einem chinesischen Projektentwickler geplanten Windpark, der in der südvietnamesischen Provinz Ninh Thuan den Strombedarf von rund einer Viertel Million Menschen decken kann, ist der lokale Versorger Hanbaram Wind Power. Die Auslieferung der Turbinen soll im dritten Quartal stattfinden, heißt es in einer Mitteilung von Siemens Gamesa.

Ex-VW-Chef Winterkorn muss nicht wegen Marktmanipulation vor Gericht

Dem ehemaligen Volkswagen-Konzernchef Martin Winterkorn bleibt ein Prozess wegen Marktmanipulation erspart. Das Landgericht Braunschweig stellte das Verfahren gegen den früheren Manager nach eigenen Angaben vom Freitag wegen der relativ geringen Straferwartung im Vergleich zu anderen Delikten vorläufig ein. Winterkorn muss sich ab Ende des kommenden Monats in einem Betrugsprozess wegen des Dieselskandals bei VW vor Gericht verantworten.

SNP verfehlt 2020 eigene Margenziele und hofft auf 2021

Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE hat aufgrund von Projektverschiebungen und einem entgangenen Partnervertrag die Ziele im vergangenen Jahr verfehlt. Im laufenden Jahr hofft der IT-Dienstleister auf eine höhere Investitionsbereitschaft und damit auf steigende Erlöse

Baumot beantragt wegen Corona-Folgen Insolvenz in Eigenverwaltung

Baumot ist unter den Belastungen aus der Corona-Pandemie zusammengebrochen: Der Spezialist für Abgasreinigung hat beim zuständigen Amtsgericht einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt, um sich zu sanieren. Grund dafür sind die erheblichen Umsatzeinbußen in den Kernmärkten Israel, Großbritannien, Italien und auch Deutschland, insbesondere die damit in Zusammenhang stehenden neuerlichen Lockdown-Regelungen in den genannten Ländern, wie die Baumot Group AG mitteilte.

Lanxess übernimmt französischen Biozid-Spezialisten Intace

Der Spezialchemie-Konzern Lanxess übernimmt den französischen Biozid-Spezialisten Intace SAS, einen Hersteller von Spezial-Fungiziden für die Verpackungsindustrie. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, wie Lanxess mitteilte. Die Transaktion soll im ersten Quartal 2021 abgeschlossen werden.

Nordex erreicht 2020 mit Auftragseingang fast das Vorjahresniveau

Der Windanlagenbauer Nordex hat 2020 beim Auftragseingang dank einer hohen Nachfrage zum Jahresende fast das Vorjahresniveau erreicht und blickt zuversichtlich in das laufende Jahr. Trotz einzelner Verzögerungen durch die Corona-Pandemie erhielt das im TecDAX und SDAX gelistete Unternehmen feste Bestellungen über 1.331 Windturbinen mit einer Leistung von insgesamt 6.020 Megawatt (MW), verglichen mit einer Gesamtleistung 6.207 MW im Jahr 2019.

Aveva wächst stärker und ist beim Ausblick zuversichtlich

Die britische Aveva Group hat ihren Umsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020/21 gesteigert und ist zuversichtlich für ihren Jahresausblick. Das organische, währungsbereinigte Umsatzwachstum verbesserte sich in den neun Monaten bis zum 31. Dezember auf rund 1,5 Prozent, wie der Softwarekonzern mitteilte. Das sei auf die Vertragsverlängerungen in den letzten drei Monaten des Jahres 2020 zurückzuführen. Der wiederkehrende Umsatz wuchs auf derselben Basis um 10 Prozent und machte 68 Prozent des Gesamtumsatzes in diesem Zeitraum aus.

Bouygues will zweitgrößter Mobilfunkanbieter Frankreichs werden

Der französische Telekomanbieter Bouygues Telecom will sich bis 2026 als starker Anbieter auf allen Geschäftsfeldern positionieren und dabei deutlich wachsen. Auf einem Kapitalmarkttag kündigte das vor 25 Jahren als Mobilfunkanbieter gestartete Unternehmen an, den Umsatz von 4,9 Milliarden Euro im vergangenen Jahr auf rund 7 Milliarden Euro im Jahr 2026 zu steigern.

Hyundai Motor baut Brennstoffzellenfabrik in China

Der südkoreanische Autokonzern Hyundai will seine Kapazitäten im wichtigen Zukunftsmarkt um Brennstoffzellensysteme ausbauen. In China soll die erste ausländische Fabrik für Brennstoffzellen errichtet werden, wie die Hyundai Motor Group mitteilte. Eine entsprechende Vereinbarung sei mit der chinesischen Regierung unterzeichnet worden.

Toyota zahlt in Abgasberichts-Streit in den USA 180 Mio Dolllar Strafe

Toyota zahlt in den USA 180 Millionen US-Dollar Strafe, weil er zehn Jahre lang gegen Berichtspflichten gegenüber der Umweltbehörde EPA verstoßen hat. Damit legt der japanische Autobauer ein Verfahren des US-Justizministeriums bei. Toyota-Gesellschaften haben von etwa 2005 bis mindestens 2015 gegen die gesetzlichen Anforderungen zur Meldung von emissionsbezogenen Mängeln in Automobilen verstoßen, so der Vorwurf.

Valeo überrascht mit höherer Marge

Der Autozulieferer Valeo hat im vierten Quartal trotz der zweiten Coronavirus-Welle den Umsatz gesteigert und die operative Rendite im zweiten Halbjahr überraschend erhöht. Wie der französische Konzern mitteilte, kletterten die Einnahmen im Erstausrüstergeschäft in den drei Monaten um 5,3 Prozent. Bisher hatte das Unternehmen eine operative Rendite von mehr als 12 Prozent für die sechs Monate in Aussicht gestellt. Im Jahr davor hatte Valeo früheren Angaben zufolge eine EBITDA-Marge von 13,2 Prozent für das zweite Halbjahr verzeichnet. Die Valeo-Aktie steigt im frühen Handel um 4,3 Prozent gegen die schwächeren Märkte in Europa.

Xiaomi dementiert Verbindungen zum chinesischen Militär

Xiaomi hat Verbindungen zum chinesischen Militär dementiert, nachdem die US-Regierung den chinesischen Smartphone-Hersteller auf ihre "Schwarze Liste" gesetzt hat. Demnach sei Xiaomi ein "kommunistisches chinesisches Militärunternehmen" und würde Amerikaner daran hindern, in das Unternehmen zu investieren. Die Xiaomi-Aktie bricht um 13,3 Prozent ein. Xiaomi teilte mit, das Unternehmen biete "Produkte und Dienstleistungen für den zivilen und kommerziellen Gebrauch" an und sei "nicht im Besitz, unter Kontrolle oder verbunden mit dem chinesischen Militär". Xiaomi kündigte weiter an, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um sich selbst und die Interessen seiner Aktionäre zu schützen.

