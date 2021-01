Der EUR/JPY setzt seinen Abwärtstrend unterhalb der 126,00 fort - Weiter südlich wird der 55-Tage-SMA bei 125,12 erreicht - Der EUR/JPY verlängert den Abwärtstrend am Freitag unter die Marke von 126,00 und so verzeichnet er seinen sechsten Verlust in Folge. Die Fortsetzung der Verkaufstendenz sollte einen potenziellen Test der 125,00 ermöglichen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...