FRANKFURT (Dow Jones)--Die SAP SE erweitert ihren Vorstand, der zwei neue Mitglieder bekommt. Julia White werde den neuen Bereich des Chief Marketing and Solutions Officer übernehmen, Scott Russell leitet künftig die Customer-Success-Organisation, teilte der Softwarekonzern mit. Russell folgt auf Adaire Fox-Martin, die das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum Monatsende verlässt.

White kommt zu SAP nach fast 20 Jahren bei Microsoft, wo sie in den letzten fünf Jahren das Produktmarketing für Microsoft Azure geleitet hat. Russell bringt über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Management, Beratung und Technologie in seine neue Rolle ein. Er war zuletzt bei SAP Präsident Asia Pacific Japan (APJ). Durch ihn hat sich die Region zu einem der am schnellsten wachsenden Cloud-Märkte der SAP weltweit entwickelt.

January 15, 2021 07:53 ET (12:53 GMT)

