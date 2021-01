DJ WOCHENVORSCHAU/18. bis 24. Januar (3. KW)

=== M O N T A G, 18. Januar 2021 *** 03:00 CN/BIP 4Q *** 03:00 CN/Industrieproduktion Dezember *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Dezember, Frankfurt 07:25 DE/Hypoport SE, Jahresergebnis, Berlin 10:00 DE/Bundesregierung, Sitzung des Corona-Kabinetts, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Januar 13:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Teilnahme (per Livestream) an der Generalversammlung der Internationalen Organisation für erneuerbare Energien 14:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:00 EU/Videokonferenz der Eurogruppe 15:00 DE/Bundesrat, Sondersitzung zur Ausweitung des Kinderkrankengeldes, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 22:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 2020, London - Börsenfeiertag in den USA D I E N S T A G, 19. Januar 2021 03:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 3Q, Romanel-sur-Morges *** 07:30 FR/Alstom SA, Umsatz 3Q, Paris *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Dezember (endgültig) *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe November *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Dezember *** 10:00 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Strategie Update (virtuell) *** 10:00 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister (per Videokonferenz) *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone November 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Januar *** 11:00 DE/VDA-Präsidentin Müller, Jahresauftakt-PK zu "Die Agenda der Automobilindustrie 2021", Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:50 US/Bank of America Corp, Ergebnis 4Q, Charlotte *** 13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 4Q, New York *** 14:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Beratungen mit den Länder-Ministerpräsidenten zur Corona-Lage, Berlin 15:40 NL/Stellantis NV, PK (digital) von CEO Tavares zur Gründung von Stellantis *** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 4Q, Los Gatos 22:30 AU/BHP Group, Produktionsbericht 1H, Melbourne M I T T W O C H, 20. Januar 2021 *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 4Q, Veldhoven 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 3Q, Genf *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Dezember *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Dezember 08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 3Q, London 09:00 DE/DIW, PG zum "Managerinnen-Barometer 2021", Berlin 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 10:00 DE/Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, Jahres-PK (online) 10:00 DE/Tele Columbus AG, ao HV (virtuell) *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Dezember 11:15 DE/Bundesumweltministerin Schulze, PK (virtuell) zur Novelle des Verpackungsgesetzes 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd EUR *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 4Q, Minneapolis *** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 2Q, Cincinnati 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 4Q, New York *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 18:00 US/Vereidigung von Präsident Biden und Vizepräsidentin Harris, Washington *** 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 4Q, Pittsburgh *** 22:15 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 4Q, Chicago 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) D O N N E R S T A G, 21. Januar 2021 06:50 CH/Zur Rose Group AG, Jahresumsatz, Frauenfeld *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Januar *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 3Q 11:00 EU/Öffentliches Defizit 3Q 11:00 DE/Bundesverband der Windparkbetreiber Offshore (BWO), PK zu den Empfehlungen der Branche für die nächste Legislaturperiode, Berlin *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung (virtuell) *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Dezember *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Januar *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Januar (Vorabschätzung) *** 18:00 EU/Sondergipfel (per Videokonferenz) der Staats- und Regierungschefs zur Corona-Pandemie *** 22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q, Santa Clara *** 22:10 US/IBM Corp, Ergebnis 4Q, Armonk *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats und Veröffentlichung des vierteljährlichen Wirtschaftsberichts F R E I T A G, 22. Januar 2021 08:00 DE/secunet Security Networks AG, Jahresergebnis, Essen *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (1. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters" 1Q *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung) 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe und Service Markit Januar (1. Veröffentlichung) *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Dezember *** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** - DE/CDU, Bekanntgabe des Ergebnisses der Briefwahl für neuen CDU-Vorsitzenden, Berlin - EU/Ratingüberprüfungen für EFSF (Fitch), ESM (Fitch), Griechenland (Fitch), Slowakei (S&P), Tschechien (Fitch), Türkei (S&P), Zypern (Moody's) S O N N T A G, 24. Januar 2021 - PT/Präsidentschaftswahl in Portugal ===

