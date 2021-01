Fans haben die fiktive Isu-Sprache aus dem Videospiel Assassin's Creed Valhalla entschlüsselt. Viel haben sie davon zwar nicht - aber dass die Sprache klaren grammatikalischen Regeln folgt, zeigt immerhin, wie viel Aufwand die Entwickler auch in diesen Aspekt der Spielewelt gesteckt haben. In der Spielewelt von Ubisofts Action-Adventure-Game Assassin's Creed Valhalla finden sich überall verstreut Texte, die in einer fiktiven Sprache verfasst wurden. Spieler können an anderer Stelle Übersetzungen von diesen Texten finden. Die Betreiber der Assassin's-Creed-Fanseite Access the Animus haben sich in mühevoller Kleinarbeit diese Übersetzungen vorgenommen und daraus die grundlegenden ...

