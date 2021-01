FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank hat Traton von "Buy" auf "Hold" abgestuft,aber das Kursziel auf 25 Euro belassen. Der Schwung bei der Nutzfahrzeugtochter der Volkswagen-Konzerns lasse nach, schrieb Analyst Demian Flowers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Den Ausgabepreis von 27 Euro hätten die Papiere zwar nicht wieder erreicht, gemessen am operativen Ergebnis seien sie derzeit aber höher bepreist als beim Börsengang im Juli 2019. Der Experte sieht für Anleger einen guten Moment gekommen, um Gewinne mitzunehmen./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2021 / 15:07 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2021 / 15:07 / CET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000TRAT0N7