DJ MARKT/DAX fällt unter 13.700 Punkte

Ohne Gegenwehr geht es für den DAX weiter nach unten, aktuell verliert er 2,1 Prozent auf 13.695 Punkte nach unten. Im Handel wird auf die Nachricht verwiesen, dass es zu Lieferkürzungen bei dem Corona-Impfstoff von Pfizer/Biontech komme. "Damit kehrt die Angst vor Corona mit aller Wucht in das Bewusstsein vieler zurück", so ein Marktteilnehmer. Während zunächst norwegische Behörden auf diesen Umstand aufmerksam machten, teilte inzwischen auch das Bundesgesundheitsministerium mit, dass es auch hier in den kommenden drei bis vier Wochen zu verringerten Lieferungen des Impfstoffes kommen werde.

