Gestoppte bzw. gedrehte Serien: ATX -1,52% auf 2947,96, davor 4 Tage im Plus (1,76% Zuwachs von 2941,75 auf 2993,42), ATX Prime -1,48% auf 1497,39, davor 4 Tage im Plus (1,82% Zuwachs von 1492,69 auf 1519,83), Andritz -2,11% auf 38,98, davor 4 Tage im Plus (3,27% Zuwachs von 38,56 auf 39,82), EVN -1,71% auf 19,56, davor 4 Tage im Plus (8,86% Zuwachs von 18,28 auf 19,9), S Immo -1,44% auf 17,84, davor 4 Tage im Plus (8,9% Zuwachs von 16,62 auf 18,1), Österreichische Post -0,65% auf 30,35, davor 3 Tage im Plus (3,21% Zuwachs von 29,6 auf 30,55), Wienerberger-2,02% auf 28,18, davor 3 Tage im Plus (3,01% Zuwachs von 27,92 auf 28,76), Addiko Bank -1,15% auf 9,49, davor 3 Tage im Plus (3,78% Zuwachs von 9,25 auf 9,6), Agrana -2,36% auf 17,38, davor 3 Tage im Plus (2,3% Zuwachs von 17,4 ...

