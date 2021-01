Die wichtigsten Aktienindizes an der Wall Street haben am Freitag uneinheitlich eröffnet - Der S&P 500 Energy Index ist um mehr als 2% gefallen - Tech-Aktien unterstützen den Nasdaq Composite am Freitag - Die wichtigsten Aktienindizes in den USA starteten gemischt in den letzten Tag der Handelswoche. Die Anleger bewerten den Konjunkturplan des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...