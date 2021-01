In den letzten Wochen sind Aktienmärkte von Rekord zu Rekord geklettert. Trotz der anhaltenden Pandemie ist das angesichts niedriger Zinsen, dem monetären Sammeln von Zündstoff für zukünftige Inflation und nicht zuletzt der grundlegenden Innovationskraft sowie operativen Stärke vieler führender Unternehmen in gewisser Weise auch nachvollziehbar. Trotzdem mischt sich in letzter Zeit unter den breiten Optimismus immer öfter auch kopflose Euphorie. Es gibt so einige Sperenzchen, die nicht gut enden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...