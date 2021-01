Wenn diese Zeilen Samstag früh ins Netz gestellt werden, ist der neue CDU-Vorsitzende noch nicht bekannt. Ein paar grundsätzliche Überlegungen behalten so oder so ihre Gültigkeit. Worum es geht? Um nicht weniger als um das Ende des Merkel-Regimes. Um die Ertüchtigung der Demokratie in Deutschland. Um die Zurückgewinnung der Zukunftsfähigkeit dieses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...