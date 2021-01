16.01.2021 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: CA Immo's Großaktionär Starwood Capital unterbreitet dem Streubesitz ein Angebot von EUR 34,44 pro Aktie, was dem Wert des NNNAV vom 30. September 2020 entspricht. Das Angebot liegt rund 10% unter dem letzten EPRA NAV (=Nettoimmobilienwert) in Höhe von EUR 38,36, der auch die latenten Steuern in die Berechnung miteinbezieht, und unserer Meinung nach die aussagekräftigere Kennzahl für Immobilienunternehmen darstellt. Starwood beabsichtige, die ...

