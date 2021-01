Wir sehen den Markt kurzfristig noch korrigieren bevor wir in 2021 auf deutlich neue Höchststände marschieren. Was jetzt zu tun ist, lesen Sie hier! Vorbereitung der Handelsidee Was bevorzugen Sie, wenn Sie auf YouTube ein Video nach dem anderen durchstöbern? Lieber einen Werbespot der 30 Sekunden andauert, aber überspringbar ist oder einen der nur 5 Sekunden dauert, dafür aber nicht überspringbar ist? Um ehrlich zu sein, sind beide nur halb so schlimm, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...