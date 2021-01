General Motors hat angekündigt, sein Werk in Ingersoll in der kanadischen Provinz Ontario in eine große Produktionsstätte für elektrische Lieferfahrzeuge umzuwandeln. Hierfür will GM rund 800 Millionen US-Dollar investieren. Der Konzern will in der umgebauten Fabrik den vor einigen Tagen angekündigten E-Lieferwagen EV600 der neuen GM-Marke BrightDrop produzieren, dessen Auslieferungen Ende 2021 beginnen ...

