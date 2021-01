von Emmeran Eder, Euro am Sonntag Während die USA mit der Pandemie und deren ökonomischen Folgen kämpfen, treten in China kaum noch Infizierte auf. Die Wirtschaft brummt. China wird zum Jahresende eines der wenigen Länder sein, die ein positives Wirtschaftswachstum aufweisen. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...