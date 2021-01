GoldIn der abgelaufenen Handelswoche gab es am Kapitalmarkt einige Entwicklungen, welche direkt und indirekt bedeutenden Einfluss auf die Edelmetalle haben dürften.Ganz vorne steht dabei der Zinsanstieg der langfristigen US-Zinsen, der bereits in der Vorwoche begonnen hatte und im Berichtszeitraum ein neues Mehrjahreshoch erreichte. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe ist damit seit dem Montag letzter Woche (04.01.2021) von 0,94 % auf 1,10 % und damit um 17 % gestiegen, die 30-jährige US-Staatsanleihe sprang von 1,67 % auf 1,85 % und damit um 1,8 %.Im Ergebnis kam es zu einem Erstarken des US-Dollars, der den Rohstoffsektor im Allgemeinen und die Edelmetalle im Besonderen bremste. Aber auch die Aktien begannen zu korrigieren- So gaben der DAX in dieser Woche per saldo 1,99 % und der Dow Jones Industrial 0,9 % ab.

Den vollständigen Artikel lesen ...