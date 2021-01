DJ Laschet weist Merz-Wunsch nach Wirtschaftsministerium zurück

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der neu gewählte CDU-Vorsitzende Armin Laschet hat Friedrich Merz' Angebot zum Kabinettseintritt zurückgewiesen. In der ARD sagte Laschet, er hätte sich gewünscht, dass der am Samstag in der Wahl um den CDU-Vorsitz unterlegene Merz ins CDU-Präsidium gegangen wäre.

"Er hat das anders für sich entschieden. Das ist in Ordnung. Jeder weiß, wie ich ihn schätze", sagte Laschet in der ARD-Sendung "Farbe bekennen". Zuvor hatte Merz auf dem Kurznachrichtendienst Twitter erklärt, er habe Laschet angeboten, in die jetzige Bundesregierung einzutreten und das Bundeswirtschaftsministerium zu übernehmen.

Lachet sagte dazu: "Wir werden die nächsten Wochen sprechen, in welcher Weise auch alle die, die ihn unterstützt haben, sich wiederfinden in der Partei und welche Rolle er dann einnimmt. Es bleibt dabei, dass ich ihn schätze. Kabinettsumbildung war kein Thema."

Auch vonseiten der Bundesregierung hieß es, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) keine Kabinettsumbildung plane. Das Verhältnis von Merkel und Merz gilt als angespannt. Merkel will bei der Bundestagswahl im September nicht erneut kandidieren.

Auf die Frage, ob Laschet nun auch Kanzlerkandidat der Union werden wolle, hielt sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident bedeckt. "Wir haben verabredet, dass wir das im Frühjahr machen", sagte Laschet der ARD. Er werde bald mit CSU-Chef Markus Söder zusammenkommen. "Wir werden sicher einen gemeinsamen guten Vorschlag machen."

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2021 14:22 ET (19:22 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.