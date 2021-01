BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerische Kurier" zu Maas-Vorstoß:

"Der ehemalige Justizminister ist damit auf dem Holzweg. Erstens ist noch unklar, ob Geimpfte das Virus weitertragen und damit die Pandemie befördern können. Zweitens haben diese Personen ohnehin ein großes Privileg: Sie erhalten nämlich den Impfstoff, während alle anderen in der Warteschlange stehen. Drittens wird es noch Monate dauern, bis so viele Menschen geimpft sind, dass sie eine für das Wirtschaftsleben relevante Gruppe darstellen. Viertens müsste Maas dann auch jene Bürger von den Einschränkungen befreien, die die Erkrankung schon durchgemacht haben. Und fünftens litte der ohnehin schon brüchige gesellschaftliche Frieden weiter. Zu guter Letzt weiß niemand sicher, ob die Infektionslage in ein paar Monaten nicht entspannter ist als heute. Bis dahin stört ein Zwischenruf wie der von Maas nur."/al/DP/edh