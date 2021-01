In allen grösseren Schweizer Städten ist die Nachfrage nach modernen Büros an Zentrumslagen erstaunlich stark geblieben.Zürich - Nach erfreulichen Jahren brach die Nachfrage nach Büroflächen im vergangenen März abrupt ein. Zwar ist seither eine leichte Erholung spürbar. Dennoch verhalten sich bei der Anmietung von neuen Flächen viele Unternehmen zurückhaltend. In den fünf grössten Schweizer Büromärkten erhöhte sich deshalb das Angebot an verfügbaren Flächen um 45'700 m2 auf 810'600 m2.

Den vollständigen Artikel lesen ...