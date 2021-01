DJ Mondial Kapitalverwaltungsgesellschaft erwirbt ein Nahversorgungszentrum in Marne vom Immobilienentwickler NORD PROJECT - ALDI Filiale, Getränkemarkt und Backshop als Mieter - Neubau und Erweiterung erfolgte im Jahr 2019

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Hamburg/München/Marne (pts007/18.01.2021/07:30) - Die Mondial Kapitalverwaltungsgesellschaft aus München hat aus dem Verwaltungsbestand des Hamburger Immobilienentwicklers NORD PROJECT ein Nahversorgungszentrum in der Stadt Marne (Kreis Dithmarschen) erworben. Die Liegenschaft in der Königstraße 59 bis 65 mit rund 2.200 Quadratmetern Fläche ist langfristig an einen ALDI Markt, einen Getränkemarkt und einen Backshop vermietet.

2019 war der Gebäudeteil des bestehenden Aldi Marktes abgerissen und von NORD PROJECT nach den aktualisierten Markenvorgaben komplett neu errichtet sowie das Lager des Getränkemarktes erweitert worden. Die Einkaufsmöglichkeiten werden neben den Menschen aus der Stadt Marne auch intensiv von Urlaubern in Ferienorten der Schleswig-Holsteinischen Nordseeküste genutzt. Erworben wurde das Objekt für den Mondial Einzelhandelsfonds, in den Versicherungen, Kreditinstitute sowie weitere Kapitalsammelstellen investieren. ______________

Über die mondial kapitalverwaltungsgesellschaft: Die mondial kapitalverwaltungsgesellschaft ist ein unabhängiger Anbieter von offenen alternativen Immobilieninvestmentfonds für Versicherungen, Kreditinstitute und sonstige Kapitalsammelstellen. Mit innovativen Methoden verfolgt die mondial KVG konsequent die Anlageziele institutioneller Investoren und fokussiert sich dabei ausschließlich auf das Fonds- und Investmentgeschäft. Mit einem Volumen von ca. 1,1 Milliarde Euro verwaltet die mondial KVG ca. 120 Objekte in den Assetklassen Wohnen, Studentisches Wohnen, Einzelhandel und Ärztehäuser. https://www.mondial-kvg.de/de/startseite

Über NORD PROJECT: Die Hamburger NORD PROJECT wurde im Jahr 2000 für Immobilienprojektentwicklungen und Beteiligungen gegründet und ist seit 2011 ein Kooperationsunternehmen der GBI AG/ Moses Mendelssohn Stiftung. Das Unternehmen bildet den gesamten Immobilienzyklus vom Grundstücksankauf über die Planungs- und Bauphase bis zur Fertigstellung ab. Hauptgeschäftsfelder sind die Entwicklung von Hotels, Studenten- und Serviced Apartments, Wohnen und Einzelhandel. Das aktuelle Projektentwicklungsvolumen beträgt ca. 550 Mio. Euro. Die Geschäftsführung liegt bei Jürgen Paul (FRICS) und Gerrit M. Ernst. https://www.np-immobilien.de/

Für weitere Informationen und Bildmaterial: Wolfgang Ludwig, Ludwig Medien & Kommunikation Tel.: +49 221 - 29219282, Fax: +49 221 - 29219283, Mobil: +49 171 - 93 35 134. Email: mail@ludwig-km.de

(Ende)

Aussender: Ludwig Wolfgang Ansprechpartner: Wolfgang Ludwig Tel.: +49 221 29219282 E-Mail: mail@ludwig-km.de Website: www.np-immobilien.de/

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20210118007 ]

(END) Dow Jones Newswires

January 18, 2021 01:31 ET (06:31 GMT)