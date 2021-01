ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Richemont nach längerer Zeit mit vergleichsweise schwacher Kursentwicklung von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 73,60 auf 94,50 Franken angehoben. Der wahre Wert des Luxusgüterkonzerns dürfte bald auch wieder in den Aktien erkennbar werden, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Montag vorliegenden Studie. Insbesondere die Kernmarke Cartier gewinne wieder nachhaltig Schwung./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2021 / 05:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2021 / 05:02 / GMT

CH0210483332