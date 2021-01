DJ ???????Media and Games Invest har tecknat avtal om att förvärva spelutvecklaren Kingslsle, adderar cirka 60% EBITDA till gruppen. För att möjliggöra transaktionen tecknar Oaktree nyemission på 25 miljoner euro, cirka 9% av MGI-aktierna

Media and Games Invest har tecknat avtal om att förvärva spelutvecklaren Kingslsle, adderar cirka 60% EBITDA till gruppen. För att möjliggöra transaktionen tecknar Oaktree nyemission på 25 miljoner euro, cirka 9% av MGI-aktierna - Transaktionen transformerar MGI genom att väsentligt öka MGI Groups storlek och lönsamhet. Den adderar cirka 60% av koncernens EBITDA baserat på pro forma (perioden jan-sep 2020) - KingsIsles intäktsguidning 2021 är 32 miljoner USD med en förväntad justerad EBITDA på 21 miljoner USD motsvarande en stark EBITDA-marginal på 68% - Den fasta köpeskillingen uppgår till 126 miljoner USD plus upp till 84 miljoner USD i tilläggsköpeskilling vilket motsvarar en EV / EBITDA-multipel på 6,0 gånger för den fasta komponenten - Oaktree Capital blir en minoritetsankare i MGI med cirka nio procent. Oaktree Capital har en investeringshorisont på tre till fem år och deltar i transaktionen genom ett kapitaltillskott på 25 miljoner Euro - KingsIsle-transaktionen är ytterligare ett steg i MGIs strategi att köpa och bygga. En strategi med inriktning på större och EBITDA-positiva uppköpskandidater. Media and Games Invest ("MGI" eller "Bolaget", ISIN: MT0000580101; kortnamn M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market och Scale Segment Frankfurt Stock Exchange) har ingått avtal med aktieägarna i KingsIsle Entertainment Inc. ("KingsIsle") om att förvärva 100 procent av aktierna i KingsIsle ("Transaktionen"). KingsIsle, baserat i Austin, Texas, USA, är en ledande spelutvecklare och utgivare. De helägda MMO-spelen Wizard101 och Pirate101 har starka och lojala communities och hållbara intäkter. Parterna har kommit överens om en fast köpeskilling på 126 miljoner USD på kassa och skuldfri basis ("Köpeskilling ") plus upp till 84 miljoner USD som kan betalas till säljarna som tilläggsköpeskilling ("Tilläggsköpeskilling "), beroende på intäkter från 2021. All ersättning ska betalas kontant. Transaktionens tillträdesdag förväntas bli före slutet av januari 2021. Som en del av Transaktionen har MGI beslutat att genomföra en riktad nyemission på 11 676 241 nya ordinarie MGI-aktier till ett pris av 2.14 EUR vilket motsvarar en rabatt på 4% på den genomsnittliga slutkursen på Xetra under de senaste tjugo handelsdagarna. Nyemissionen kommer att generera ett kapitaltillskott på 25 miljoner Euro och tecknas av fonder som har Oaktree Capital Management som rådgivare. Ytterligare ett förvärv för MGI Group som bygger på bolagets strategi att köpa och bygga. MGI har under de senaste sex åren genomfört mer än 30 transaktioner med värdeskapande utveckling av de förvärvade tillgångarna. KingsIsle tillför två starka spel Wizard101 och Pirate101 till MGIs portfölj av MMO-spel. Båda spelen kommer att dra nytta av MGIs hela värdekedja. Med sitt fokus på hållbara långsiktiga intäktsgenererande spel har MGI-gruppen visat en genomsnittlig årlig tillväxttakt på mer än 40% under de senaste sex åren, med en ökande tillväxttakt. Utöver organisk tillväxt fokuserar MGI också på synergier mellan sina förvärv och att också köpa och bygga en stark medieenhet för att ha en fördel vid användarförvärv. Ytterligare förvärv inom spel och media är uppradade samt flera spellanseringar och större speluppdateringar för befintliga titlar. TRANSAKTIONSÖVERSIKT Pro forma Resultat jan - sep 2020 (ej reviderat) Kombinerad mEUR MGI Group (IFRS) KingsIsle (US Gaap)1 Pro Forma2 Intäkter 92 18 109 just. EBITDA 19 12 31 just. EBITDA marginal 21% 66% 28%

Not (1): Justerat för mobilaffären som inte är kopplad till Wizard och Pirate 1010 och split av denna del som en del av Transaktionen samt justerat intäktstillväxt för MMO till 2019 dvs. nivå före Covid applicerat jan-sep 2020 samtidigt som faktiska rörelsekostnader för MMO affären 2020 har inkluderats. De justeringar som gjorts för KingsIsle medför en minskning av faktiska intäkter och EBITDA för att eliminera gynnsam intäktsutveckling relaterad till Covid-19 under den tidigare delen av 2020. (2) Siffrorna som inte summerar beror på avrundning. - Transaktionen är i linje med MGI: s definierade strategi att söka starkt värdeskapande förvärv som stärker bolagets

långsiktiga lönsamhet och hjälper till att flytta fram dess position inom PC- och mobilspel online. - Intäktsguidning för 2021 för förvärvade KingsIsle förväntas intäkterna uppgå till 32 miljoner USD

("Intäktsguidning") och en förväntad justerad EBITDA på 21 miljoner USD ("EBITDA-guidning"), med en förväntad

EBITDA-marginal på 68 procent. - MGIs kombinerade EBITDA-marginal i koncernen växer pro forma januari - september 2020 från 21 procent till 28

procent efter transaktionen. Med tanke på Wizard101 såväl som Pirate101, förväntar vi oss stabila och ytterligare

ökande kassaflöden från free-to-play-modellen med lojala communities för befintliga IP. I takt med integrationen

efter förvärvet kommer ytterligare synergier, både kostnader och intäkter, att uppnås. - Den fasta kontanta köpeskillingen på 126 miljoner USD motsvarar en EV/EBITDA-multipel på 6,0x baserat på

EBITDA-guidning. Transaktionen skapar direkt värde för MGIs aktieägare baserat på denna multipel i kombination med

en förväntad ökad vinst per aktie. - Med hänsyn till Tilläggsköpeskillingen kan EV/EBITDA-multipeln öka till intervallet 5,8x-7,3x EBITDA-guidningen.

Denna bedömning är baserad på en ökad EBITDA som inkluderar inkrementell EBITDA som kan uppstå från en högre

intäktsbas om tilläggsköpeskilling skulle utbetalas. - Efter transaktionen kommer nettoskuldsättningen för MGI på kort sikt att öka och ligga i det högre intervallet får

målet på 2-3x EBITDA. MGI planerar att komma ner till det lägre intervallet inom 12-18 månader genom att generera

ett starkt kassaflöde kombinerat med en ökad EBITDA. - Den Totala Köpeskillingen på kassa och skuldfri basis är fördelad på en fast komponent med fyra delbetalningar,

totalt 126 miljoner USD, och tre nivåer för tilläggsköpeskilling vilka kan komma att resultera i 84 miljoner USD i

ytterligare betalning. - Som en del av Transaktionen har MGI gått med på att emittera 11 676 241 nya ordinarie MGI-aktier till ett pris av

2.14 EUR per aktie, vilket motsvarar en rabatt på 4% till den genomsnittliga slutkursen under de senaste tjugo

handelsdagarna på Xetra. De nya aktierna tecknas av fonder som har Oaktree Capital Management som rådgivare och

kommer att tillföra ett kapitaltillskott på 25 miljoner Euro. Baserat på Transaktionen kommer det totala antalet

utgivna MGI-aktier att öka till 128.749.748 aktier. Oaktree Capital Management kommer att inneha cirka 9% av det

totala antalet aktier. - Av den totala Köpeskillingen på 126 miljoner USD kommer ett belopp på 63 miljoner USD att betalas vid tillträde,

medan de återstående 63 miljoner USD kommer att betalas under de kommande 18 månaderna med hjälp av likviditet och

kassaflöde från MGI-koncernen. - Transaktionens väntas tillträdas före slutet av januari 2021.

Kingslsle grundades 2005 och är en ledande amerikansk spelutvecklare och utgivare. Dess flaggskeppsspel är Online PC Game Wizard101. De mobila IP-rättigheterna för Wizard101 är inkluderade i Transaktionen medan de förlustbringande mobilaktiviteterna är exkluderade från transaktionen och kommer att drivas vidare av grundare. Intäkterna har påverkats positivt av Covid-19 under 2020 liksom speluppdateringar. Dessa har normaliserats till nivåer före Covid i pro forma resultatet ovan för värdering av bolaget. Wizard101 såväl som Pirate101 genererar för närvarande nästan uteslutande intäkter från den Nordamerikanska marknaden och erbjuder en väsentlig möjlig intäktstillväxt i Europa för MGI. Vidare finns det en stor potential för lansering av spel på konsol och att utveckla mobilversioner för 2022 och framåt.

Oaktree Capital Management LP, är en diversifierad global kapitalförvaltare med 140 miljarder USD i förvaltat kapital. Investeringen kommer att skötas från den europeiska private equity fonden som har 1 miljard Euro i tillgängligt kapital. Oaktree har hjälpt många företagsledningar att växa sina plattformsbolag till erkända marknadsledare inkluderat skapande och utveckling av börsnoterade flermiljard-bolag. Oaktree har på en kort tid kunnat fatta beslut om kapitaltillskottet på grund av stor kännedom om MGI och den Europeiska spelindustrin och mediasektorn. Oaktree stöder ledningen plan att genomföra ytterligare värdeskapande strategiska investeringar inom segmentet online och mobila spel. De supportar ledningens strategi att kombinera media med spel för att leverera starka synergier inom koncernen och stöder fullt ut fler värdeskapande förvärv inom media segmentet.

Jens Knauber, COO Media and Games Invest

"Transaktionen är ett viktigt steg för MGI och den hittills största i vårt bolags historia. Först och främst, med Wizard101 och Pirate101 får vi ett fantastiskt och prisbelönt spel till vår kärnaffär, portföljen med free-to-play online-PC-spel. Wizard101 och Pirate101 har en mycket stark och aktiv bas av spelare. Spelen har ett flertal organiska tillväxtmöjligheter som t.ex. lansering på ytterligare plattformar som konsol och mobil samt ytterligare internationalisering av spelen. Jag är också särskilt nöjd med att vi har kunnat få en stark och långsiktig partner och aktieägare i Oaktree, som känner branschen väl. De kommer som minoritetsaktieägare att stödja ledningens mål och strategi inklusive fokus på större förvärv . Det här förvärvet kommer som en bra start på 2021 efter ett väldigt bra 2020. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med KingsIsle-teamet, att fortsätta vår förvärvsstrategi och att lansera nya spel såväl som större uppdateringar inom vår befintliga portfölj."

Oaktree representant

Hermann T Dambach, MD Oaktree GmbH, Frankfurt

"Vi är glada att samarbeta med MGI. Vi ser online spelsektorn som en attraktiv tillväxtmarknad. MGI har utvecklat en modell som gör det möjligt att diversifiera riskerna och minska beroendet av enskilda spel. Förmågan att förvärva framgångsrika spel, integrera och uppgradera dem över tid leder till attraktiva, mer stabila och långsiktiga intäkter. MGIs meritlista och växande skala gör det möjligt för bolaget att fokusera på fler medelstora företag vilket kommer att snabba på tillväxten. De senaste investeringarna i olika mediatillgångar börjar visa attraktiva marginaler och intäktsökningar. Vi förväntar oss att dessa kommer att fortsätta framöver. Genom Kingslsle-förvärvet blev det tydligt att mediakompetens internt i organisationen har blivit en avgörande tillgång för att växa intäkterna till en jämförelsevis låg kostnad".

TILLTRÄDE

Transaktionen förväntas avslutas i slutet av januari 2021.

AUDIOCAST FÖR INVESTERARE, ANALYTIKER OCH MEDA

Dag och tid

Tis, 2021-01-19 - 11:00 CET

Webblänk

https://tv.streamfabriken.com/press-conference-january-2021

Telefonnummer för deltagare (OBS: PIN-kod behövs för deltagare)

SE: +46 856642651

Storbritannien: +44 3333000804

USA: +1 6319131422

DE: +49 6913803430

Deltagarkod

PIN-21060690 #

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Remco Westermann

Styrelseordförande och VD

+49 40 411 885206

Sören Barz

Chef för Investor Relations

+49 170 376 9571

soeren.barz@mgi.group, info@mgi.group

www.mgi.group

Jenny Rosberg, ROPA, IR-kontakt Stockholm

Telefon: +46707472741

Mail: Jenny.rosberg@ropa.se

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop, edictor, IR-kontakt Frankfurt

Telefon: +49 69 9055 05 51

Mail: mgi@edicto.de

Om Media and Games Invest plc

Media and Games Invest plc är ett snabbväxande och lönsamt bolag inom digitala spel med en starkt stödjande medieaffär och huvudsaklig operativ närvaro i EMEA samt Nordamerika. Bolaget kombinerar en organisk tillväxtstrategi med värdedrivande förvärv för att leverera en stark och hållbar vinsttillväxt. Sedan 2014 har MGI Group framgångsrikt förvärvat över 30 företag och tillgångar som har integrerats med plattformen genom användande av effektivitetshöjande teknologier som exempelvis molnet. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm och Scale segment på Frankfurtsbörsen.

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är FNCA Sweden AB;?info@fnca.se,?+46-8-528 00?399. Bolagets aktie handlas med kortnamn M8G.

Detta är en översättning av den engelska originalformuleringen. Vid avvikelser gäller den engelska versionen som finns tillgänglig på bolagets hemsida mgi.group

