The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.01.2021
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.01.2021
ISIN Name
FR0011703776 BUREAU VERITAS 14/21
US539473AH14 LLOYDS BANK 11/21
DE000LB008F7 LBBW IHS 15/21
ES0413307119 BANKIA 16-21
DE000A1X3NV9 BERLIN, LAND LSA14/21A421
XS1017763100 LETTLAND 14/21 MTN REGS
XS1017790251 LETTLAND 14/21 MTN 144A
US71654QAX07 PET. MEX. 10/21
DE000CZ31PL8 COBA 10Y RATCHET 11/21
XS1028948047 PIZZAEXPRESS FI.14/22REGS
XS1435295925 FCA BNK (IE BR.)16/21 MTN
CH0122456756 ZUERCHER KT.BK 11-21
DE000HSH5XD7 HCOB ZS 3 16/21
DE000DZ1JQQ6 DZ BANK IS.C34 13/21
DE000NLB2D64 NORDLB IS.S.1320
DE000A12T606 DZ HYP PF.R.1176 MTN
US125509BV03 CIGNA 17/27
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.01.2021
ISIN Name
FR0011703776 BUREAU VERITAS 14/21
US539473AH14 LLOYDS BANK 11/21
DE000LB008F7 LBBW IHS 15/21
ES0413307119 BANKIA 16-21
DE000A1X3NV9 BERLIN, LAND LSA14/21A421
XS1017763100 LETTLAND 14/21 MTN REGS
XS1017790251 LETTLAND 14/21 MTN 144A
US71654QAX07 PET. MEX. 10/21
DE000CZ31PL8 COBA 10Y RATCHET 11/21
XS1028948047 PIZZAEXPRESS FI.14/22REGS
XS1435295925 FCA BNK (IE BR.)16/21 MTN
CH0122456756 ZUERCHER KT.BK 11-21
DE000HSH5XD7 HCOB ZS 3 16/21
DE000DZ1JQQ6 DZ BANK IS.C34 13/21
DE000NLB2D64 NORDLB IS.S.1320
DE000A12T606 DZ HYP PF.R.1176 MTN
US125509BV03 CIGNA 17/27
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