Und damit deutlich unter dem 10er-EMA bei aktuell 13.858 Punkten. Im frühen Handel notiert der DAX am frühen Montagmorgen bei 13.750 Punkten tiefer.

Zu beachten ist außerdem, dass sich der DAX kurzfristig in einem Abwärtstrend befindet und mit den beiden Hochpunkten bei 14.131 Punkten und 14.030 Punkten und den Tiefpunkten bei 13.806 Punkten und 13.672 Punkten eine Kette von tieferen Hoch- und Tiefpunkten ausgebildet hat.

Dies wiegt noch schwerer, da der DAX im Monatschart an der oberen Widerstandslinie im Bereich von 14.000 Punkten nach unten abgeprallt ist. In den Vorjahren folgte auf einen Abprall an dieser Widerstandslinie eine lange Abwärtskorrektur bis zum unteren Fibonacci-Fächer.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 13.750 Punkten.

Indikatoren short.

Anlaufmarken nach oben bei 13.800, 13.900, 14.000, 14.150 und 14.300 Punkten. Nach unten bei 13.700, 13.600, 13.460, 13.350, 13.300 und 13.200 Punkten.

Gaps nach unten bei 13.595, 13.441, 13.374, 12.600, 12.330, 11.391, ...

