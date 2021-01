Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Montag im frühen Geschäft kaum verändert, wobei insbesondere Gewinnmitnahmen in Novartis belasten. Der SMI knüpft damit an die Seitwärtstendenz der vergangenen Woche an, als die Kurse zwar stetig anstiegen, aber letztlich doch nur noch sehr moderat. Für einen positiven Unterton ...

Den vollständigen Artikel lesen ...