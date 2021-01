Wussten Sie, dass Sandelholz neben seinem einzigartigen Duft auch vielversprechende Wirkungen auf die Gesundheit haben soll? Ein kurzer Ausflug in die spannende Welt der Duftforschung.Warm, cremig, elegant, sinnlich und gleichzeitig beruhigend: Sandelholz verströmt einen ganz wunderbaren Geruch. In der Parfumherstellung ist das edle Holz nicht wegzudenken - es gibt Düften eine ganz besondere Note. Auch in Form von Aroma-Ölen oder Räucherstäbchen kommt die Essenz zum Einsatz, etwa in der Aromatherapie oder ganz einfach, um sein Zuhause zu beduften. Doch der mittlerweile selten gewordene Baum kann noch mehr, als einfach gut zu riechen.

