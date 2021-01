Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Ende einer sehr regen Primärmarktwoche beruhigten sich die Aktivitäten am Freitag und mit der MüHyp war nur ein Covered-Bond-Emittent präsent, so die Analysten der Helaba.Es sei die emissionsstärkste Woche in dem Segment seit September gewesen und für die neue Woche hätten sich bereits weitere Häuser angekündigt. Die 15-jährige gedeckte Ware aus München sei zu MS+1 an den Markt gekommen, mit einer leichten Überzeichnung und gegenüber der Guidance reduziertem Spread. In den Startlöchern für die kommende Woche stünden die EU mit SURE und weitere Covereds (LBB, BPCE). Darüber hinaus komme mit KEB Hana ein koreanischer Covered im ESG-Segment. ...

