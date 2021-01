Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der in der Vorwoche eingeläutete Renditeanstieg an den Staatsanleihemärkten setzte sich zunächst noch fort, so die Experten von Union Investment.Im weiteren Handelsverlauf hätten sich dann die Ängste der Anleger hinsichtlich ansteigender Inflation etwas abgemildert. Geholfen habe auch, dass seitens der FED derzeit keine Bestrebungen erkennbar seien, ein vorläufiges Ende der großzügigen Liquidität einzuleiten. Ein Ende der Anleiheankäufe (Tapering) scheine unwahrscheinlich. Dennoch bleibe genau zu beobachten, wie sich die geplanten Investitionsprogramme der US-Regierung sowohl auf das Wirtschaftswachstum als auch auf das Inflationsgeschehen und damit letztlich auf die US-Staatsanleihen auswirken würden. Zuletzt hätten die Inflationssorgen wieder etwas nachgelassen, da die Anleger davon ausgehen würden, dass sich die umfangreichen Hilfspakete nicht gänzlich werden durchsetzen lassen würden. ...

