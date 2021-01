PSA und FCA haben nun ihre Fusion abgeschlossen, was den Weg zur Gründung von Stellantis ebnet. Die Stammaktien des neuen Konzerns werden ab dem 18. Januar an der Euronext in Paris und am Mercato Telematico Azionario in Mailand sowie ab dem 19. Januar an der New Yorker Börse jeweils unter dem Symbol "STLA" gehandelt. An der Spitze von Stellantis wird der bisherige PSA-Chef Carlos Tavares stehen. Seinen ...

